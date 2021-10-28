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وزير الصناعة: نستهدف استقطاب مصنعي السيارات إلى المملكة

منذ ساعة
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وزير الصناعة: نستهدف استقطاب مصنعي السيارات إلى المملكة

الرياض (صدى):

أكد وزير الصناعة بندر الخريف، أن المملكة تستهدف استقطاب مصنعي السيارات وتأسيس وجود لهم على الساحل الغربي.

وأبرز الوزير في تصريح صحافي لوكالة "بلومبرغ"، أن العمل جارٍ في مشروعين لمصنعي السيارات لتأسيس وجودهم في السعودية، موضحًا أنه جرى اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لهذه المشاريع.

وفي وقت سابق قال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعود العسكر، إن شركة لوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية تقدمت للحصول على شهادة اعتماد طراز، ويجري الآن العمل على إتمام هذا الاعتماد.

السعودية
هيئة المواصفات والمقاييس
سيارة لوسيد
مصنعي السيارات
ساحل غربي

التعليقات

سعد بُلع
سعد بُلع عدد التعليقات : 73
منذ 28 دقيقة
الشعب السعودي ينتظر هذه الدعوة لمصنعي السيارات وإلغاء الوكيل أمثال : ناغي وشربتلي والجفالي وموزعي جنرال موتورز وغيرها من الوكلاء الجشعين والتي وصلت أرباحهم للمركبة الواحدة 60 % ..!!!

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أحدث التعليقات

مسالم
وراجع تعليقاتي هل اجبرته ام انتقدت صعب اجبر احد من ورى الكيبورد والاخير قلتله الله يوفقك استمر
رااايق
الحكم عليه ان يحكم بالحق ** لا يهمه تصاريح ولا رسايل **!!!
مسالم
احسنو نواياكم صاملين ان عندي معرفات وااااجد وهناك مصلحين انفسكم محققين وعارفين الحكم وانتو ورى الكيبورد فيها ذنب الدخول في نواياء الناس
مسالم
اشكرك قرم بس مو طبعي ادخل بكم معرف ممكن انت او اي شخص الله اعلم عنكم ليه اغيره انا انتقدت ماسبيت او ابتليتكم في...
عبدالعزيز
والله والنعم وسبعة انعام يا خالد السليمان 👍👍👍

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