وزير الصناعة: نستهدف استقطاب مصنعي السيارات إلى المملكة

الرياض (صدى):
أكد وزير الصناعة بندر الخريف، أن المملكة تستهدف استقطاب مصنعي السيارات وتأسيس وجود لهم على الساحل الغربي.
وأبرز الوزير في تصريح صحافي لوكالة "بلومبرغ"، أن العمل جارٍ في مشروعين لمصنعي السيارات لتأسيس وجودهم في السعودية، موضحًا أنه جرى اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لهذه المشاريع.
وفي وقت سابق قال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعود العسكر، إن شركة لوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية تقدمت للحصول على شهادة اعتماد طراز، ويجري الآن العمل على إتمام هذا الاعتماد.