بالفيديو.. أمير قطر يقلب رداءه على الملأ

ماجد القزيز (صدى):
قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بأداء صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة بالعاصمة الدوحة.
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وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقوم خلاله بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، بعد الانتهاء من الصلاة. وذلك اقتداء بالرسول محمد، حيث يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.
كان الديوان الأميري قال في وقت سابق إن الشيخ تميم دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء البلاد، تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث.
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