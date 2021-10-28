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بالفيديو.. أمير قطر يقلب رداءه على الملأ

منذ ساعتين
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بالفيديو.. أمير قطر يقلب رداءه على الملأ

ماجد القزيز (صدى):
قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بأداء صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة بالعاصمة الدوحة.

وتداول

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقوم خلاله بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، بعد الانتهاء من الصلاة. وذلك اقتداء بالرسول محمد، حيث يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.

كان الديوان الأميري قال في وقت سابق إن الشيخ تميم دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء البلاد، تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث.

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صلاة الاستسقاء
أمير قطر
الديوان الأميري
الرداء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137182
منذ ساعة
هههههههههههههههههههه .. طيب والطاقيه والغتره ليش ما قلبهن ..

.. اشوف اهتمام واجد بتميم واخباره ..!!
.. عموماً عاشت مشلحُه ..
Ali
Ali عدد التعليقات : 152
منذ ساعة
جزاه الله خير امير على اسمه ومحبوب عند شعبه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 427
منذ ساعة
جزاه الله خير هذه سنة يأجر عليها
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 96
منذ ساعة
ماشا الله تقبل الله منكم ورزقكم الغيث
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 184
منذ 12 دقيقة
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههه ** الألقاب ببلاش * افضل مدافع ** كثر منها بس *
احمد
قال حرب عبثية لم تحقق شي من ست سنوات
سعد
دائما امانة الاحساء اول من يطبق المخالفات طيب اللي مركب مضلة لسيارته وخسر عليها فلوس الحين يشيلها حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
أجل انبسطت مهاهم .. .. المثل قال // الرجل تدب وين ماالقلب يحب .. دفلجي على ما يهواه قلبتز ..
kkkk
مبروووك للعمدا السفير المشرف الثاني للكره السعوديه

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