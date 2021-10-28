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السليمان : المشكلة ليست في قرداحي بل فيمن صنع أمثاله

منذ 54 دقيقة
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السليمان : المشكلة ليست في قرداحي بل فيمن صنع أمثاله

فهمي محمد (صدى):
أكد الكاتب خالد السليمان أن رأي وزير الإعلام اللبناني في حكومة نجيب ميقاتي في حرب اليمن يخضع لحسابات شخصية دقيقة لكن لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤثر في نقوس الخليجين الذين تدهشهم قدرة المتلونين والمرتزقة.

وقال السليمان في مقال له بـ "عكاظ" إن مثل قرداحي لا يصبح وزيرا سوى في بلد مثل لبنان حيث يستطيع القتلة والإرهابيون والمجرمون واللصوص والخونة والمتطرفون والطائفيون أن يصيروا وزراء ورؤساء جمهورية وحكومة ومجلس نواب وأعضاء برلمان وقادة أحزاب!

وأضاف، إذا كان إعلامي بخبرة قرداحي عمل في أكبر مؤسسة إعلامية عربية لسنوات طويلة لا يملك الخبرة للتعامل مع الإعلام والقدرة على انتقاء الكلمات، فكيف يمكن أن يصبح وزيرا للإعلام في بلد رائد في الإعلام؟، مؤكدا أن المشكلة باختصار ليست في قرداحي بل في المساهمة في صناعة أمثال قرداحي.

اليمن
لبنان
جورج قرداحي
السليمان

التعليقات

سمعتي
سمعتي عدد التعليقات : 1
منذ 40 دقيقة
اتركوه لا تتحدثوا عن نكرة حتى يظن نفسه مهم و له تأثير و قرار

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أحدث التعليقات

فرسان حرب
ما فهمت شي
ابو محمد 😎 ✍️
الافلام الهنديه فوق خيال المتخيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم يا ليت الكل يفهمه ..
العلي
الي كاتب المسأله فيها إن واخواتها اتحداك لوتعرف معنى إن ومين الي كتبها ولمن كتبت ليس تقليل منك ولكن لتستفيد ان كنت لاتعرف معناها...
ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ العزيز ابو محمد في تعليقه .. ولا يهون الأخ العزيز غيووور في تعليقه كذالك ..

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