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نفوق دجاج بسبب حبات البرد
منذ 3 ساعات
1096
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137182
منذ 23 دقيقة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
رااايق
ههههههههههههه ** الألقاب ببلاش * افضل مدافع ** كثر منها بس *
احمد
قال حرب عبثية لم تحقق شي من ست سنوات
سعد
دائما امانة الاحساء اول من يطبق المخالفات طيب اللي مركب مضلة لسيارته وخسر عليها فلوس الحين يشيلها حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
أجل انبسطت مهاهم .. .. المثل قال // الرجل تدب وين ماالقلب يحب .. دفلجي على ما يهواه قلبتز ..
kkkk
مبروووك للعمدا السفير المشرف الثاني للكره السعوديه
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