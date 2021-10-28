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اهل العقول في راحه

منذ 4 ساعات
1026
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137183
منذ ساعة
وش سالفته هاالمقرود ...مافهمت شي...!!

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أحدث التعليقات

مسالم
وراجع تعليقاتي هل اجبرته ام انتقدت صعب اجبر احد من ورى الكيبورد والاخير قلتله الله يوفقك استمر
رااايق
الحكم عليه ان يحكم بالحق ** لا يهمه تصاريح ولا رسايل **!!!
مسالم
احسنو نواياكم صاملين ان عندي معرفات وااااجد وهناك مصلحين انفسكم محققين وعارفين الحكم وانتو ورى الكيبورد فيها ذنب الدخول في نواياء الناس
مسالم
اشكرك قرم بس مو طبعي ادخل بكم معرف ممكن انت او اي شخص الله اعلم عنكم ليه اغيره انا انتقدت ماسبيت او ابتليتكم في...
عبدالعزيز
والله والنعم وسبعة انعام يا خالد السليمان 👍👍👍

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