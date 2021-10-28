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شجاعة رجل في انقاذ زوجته من حادث

منذ 7 ساعات
1326
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137197
منذ ساعة
سبحان من انجاهما ..

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أحدث التعليقات

خخخ
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت أسأل الله ان يعجل بزوالك
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت اساس يعجل بزوالك
ابو محمد 😎 ✍️
مااااشي ماااشي ..
عبدالله
الحمد لله اني كلما احدث القنوات اخذف كل قنوات mbc من الريسفر

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