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سيدة تركل سمكه داخل المتجر
منذ 5 ساعات
1107
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10447
منذ ساعة
دا رجل وليس امرأة من ركل السمكة و الله اعلم
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أحدث التعليقات
مسالم
وراجع تعليقاتي هل اجبرته ام انتقدت صعب اجبر احد من ورى الكيبورد والاخير قلتله الله يوفقك استمر
رااايق
الحكم عليه ان يحكم بالحق ** لا يهمه تصاريح ولا رسايل **!!!
مسالم
احسنو نواياكم صاملين ان عندي معرفات وااااجد وهناك مصلحين انفسكم محققين وعارفين الحكم وانتو ورى الكيبورد فيها ذنب الدخول في نواياء الناس
مسالم
اشكرك قرم بس مو طبعي ادخل بكم معرف ممكن انت او اي شخص الله اعلم عنكم ليه اغيره انا انتقدت ماسبيت او ابتليتكم في...
عبدالعزيز
والله والنعم وسبعة انعام يا خالد السليمان 👍👍👍
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