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"الأمن البيئي" يحدد هوية 3 أشخاص ظهروا في فيديو يقطعون أشجار بمنشار كهربائي

منذ 7 ساعات
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"الأمن البيئي" يحدد هوية 3 أشخاص ظهروا في فيديو يقطعون أشجار بمنشار كهربائي

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة تم تحديد هوية 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بقطع شجرة بمنشار كهربائي وتوثيق ذلك ونشره، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح بأن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، مشدداً على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية.

وحاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 996 أو 999 في جميع مناطق المملكة، و911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

أشجار
منشار كهربائي
الأمن البيئي

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 435
منذ 43 دقيقة
يقول المثل
قضاء الحاجات كتمان اسرارها
مادام انهم متباهين وينشرون عملهم يستاهلون ما يجيهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وطابت والا انصابت ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
انهما مقروداان ..
الملل
من مهرجان الجونة للاسف الحشمة صارت في ذوبان
المللل
وتجين عندي تسوي لي شاهي
الملل
دكتور في الزباله وعدم الرجولة والغيرة كانوا يقولون زمان العفن الفني كل من فيها زباله

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