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بالفيديو.. مختص يحذر من شراء عقارات في البوسنة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. مختص يحذر من شراء عقارات في البوسنة

علي القحطاني (صدى):
حذَّر نائب رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض خالد الحربي، من شراء العقارات في البوسنة، لعدم وجود تملك عقاري حقيقي.

وقال الحربي، خلال لقائه ببرنامج الراصد:إلى أن المستهلك دائما لديه غريزة استهلاكية، حيث يقوم المشاهير أحيانًا بتعزيزها حمى الاستهلاكية.

وأضاف أن الإعلانات يتم فيها تصوير مشاهد طبيعية وجذابة، بينما المتر يكلف 2000 ريال بسعر أغلى من الرياض، وأحيانًا يكون الشراء في أرض غير نظاميا.

وتابع، أن الشراء لو تم على أرض نظامية يتم إيصال المرافق م على حساب المشتري، مشيرًا إلى أن حصول المشاهير على أموال وفق عقود موقعة بينهم وبين المعلنين.

الرياض
عقارات
البوسنة
حمى استهلاكية

التعليقات

فوق هام ...
فوق هام ... عدد التعليقات : 16
منذ ساعة
مخبات الا.... وسيعه

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أحدث التعليقات

مسالم
وراجع تعليقاتي هل اجبرته ام انتقدت صعب اجبر احد من ورى الكيبورد والاخير قلتله الله يوفقك استمر
رااايق
الحكم عليه ان يحكم بالحق ** لا يهمه تصاريح ولا رسايل **!!!
مسالم
احسنو نواياكم صاملين ان عندي معرفات وااااجد وهناك مصلحين انفسكم محققين وعارفين الحكم وانتو ورى الكيبورد فيها ذنب الدخول في نواياء الناس
مسالم
اشكرك قرم بس مو طبعي ادخل بكم معرف ممكن انت او اي شخص الله اعلم عنكم ليه اغيره انا انتقدت ماسبيت او ابتليتكم في...
عبدالعزيز
والله والنعم وسبعة انعام يا خالد السليمان 👍👍👍

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