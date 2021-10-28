بالفيديو.. مختص يحذر من شراء عقارات في البوسنة

علي القحطاني (صدى):
حذَّر نائب رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض خالد الحربي، من شراء العقارات في البوسنة، لعدم وجود تملك عقاري حقيقي.
وقال الحربي، خلال لقائه ببرنامج الراصد:إلى أن المستهلك دائما لديه غريزة استهلاكية، حيث يقوم المشاهير أحيانًا بتعزيزها حمى الاستهلاكية.
وأضاف أن الإعلانات يتم فيها تصوير مشاهد طبيعية وجذابة، بينما المتر يكلف 2000 ريال بسعر أغلى من الرياض، وأحيانًا يكون الشراء في أرض غير نظاميا.
وتابع، أن الشراء لو تم على أرض نظامية يتم إيصال المرافق م على حساب المشتري، مشيرًا إلى أن حصول المشاهير على أموال وفق عقود موقعة بينهم وبين المعلنين.