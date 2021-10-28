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صورة نادرة لـ أم كلثوم بدون نظارتها وبحجاب الصلاة

منذ 32 دقيقة
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صورة نادرة لـ أم كلثوم بدون نظارتها وبحجاب الصلاة

القاهرة (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواقع صورة نادرة للمطربة الراحلة ​أم كلثوم​، تظهر فيها من دون نظارتها السوداء التي عرفها بها الجمهور في حفلاتها أو ظهورها بالمناسبات العامة.

وبينت الصورة التي تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أم كلثوم وهي ترتدي حجاب الصلاة وبجوارها سيدة.

وأوضح أحد الحسابات أن الصورة إلتقطت للسيدة أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة في مسجد الزيتونة خلال زيارتها تونس عام 1968.

وأشعلت صورة أم كلثوم مواقع التواصل، وإنتشرت على نطاق واسع كونها من الصور النادرة جدا للفنانة الراحلة التي كانت غامضة في ظهورها.

تونس
أم كلثوم
النظارة
حجاب الصلاة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14788
منذ 12 دقيقة
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14788
منذ 10 دقائق
رحمك الله وغفر لك ياكوكب الشرق، ولجميع المسلمين،

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم . نسأل الله العفو والعافية..
واضح ***وصريح
صح بدنك،وصح أيضا منك الفكر والإستنتاج..
واضح ***وصريح
رحمك الله وغفر لك ياكوكب الشرق، ولجميع المسلمين،
وجهت نظر
يعني الي هم يعلنونه قيم واخلاق وتعاليم اسلاميه
واضح ***وصريح
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ..

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