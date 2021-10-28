صورة نادرة لـ أم كلثوم بدون نظارتها وبحجاب الصلاة

القاهرة (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواقع صورة نادرة للمطربة الراحلة أم كلثوم، تظهر فيها من دون نظارتها السوداء التي عرفها بها الجمهور في حفلاتها أو ظهورها بالمناسبات العامة.
وبينت الصورة التي تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أم كلثوم وهي ترتدي حجاب الصلاة وبجوارها سيدة.
وأوضح أحد الحسابات أن الصورة إلتقطت للسيدة أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة في مسجد الزيتونة خلال زيارتها تونس عام 1968.
وأشعلت صورة أم كلثوم مواقع التواصل، وإنتشرت على نطاق واسع كونها من الصور النادرة جدا للفنانة الراحلة التي كانت غامضة في ظهورها.