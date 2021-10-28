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افتتاح ونتر وندر لاند بموسم الرياض
منذ 8 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137197
منذ 49 دقيقة
أأأأأأأأأأأأأهـ وأسفاااااااااااااهـ .. ما هذا السفاااهـ ..
.. خايق يجي يوم يا هاالجميل ترغي من عقب الهديييييييييير ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137197
منذ 41 دقيقة
... خايف يجي يوم .....^^
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أحدث التعليقات
خخخ
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت أسأل الله ان يعجل بزوالك
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت اساس يعجل بزوالك
ابو محمد 😎 ✍️
مااااشي ماااشي ..
عبدالله
الحمد لله اني كلما احدث القنوات اخذف كل قنوات mbc من الريسفر
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