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سقوط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام بقبضة شرطة القصيم

منذ 4 ساعات
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سقوط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام بقبضة شرطة القصيم

القصيم (صدى):
تمكنت شرطة القصيم من القبض على أربعة جناة قاموا بالسطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات والقبض على الجناة بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها.

وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، و آخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 427
منذ ساعة
اسلخوا جلودهم قبل التسفير
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137183
منذ 58 دقيقة
ياليت تقصون ايادي الحرامية الأنجاااس ..

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههه ** الألقاب ببلاش * افضل مدافع ** كثر منها بس *
احمد
قال حرب عبثية لم تحقق شي من ست سنوات
سعد
دائما امانة الاحساء اول من يطبق المخالفات طيب اللي مركب مضلة لسيارته وخسر عليها فلوس الحين يشيلها حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
أجل انبسطت مهاهم .. .. المثل قال // الرجل تدب وين ماالقلب يحب .. دفلجي على ما يهواه قلبتز ..
kkkk
مبروووك للعمدا السفير المشرف الثاني للكره السعوديه

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