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مريضة تهرب من مستشفى نفسي بالمدينة

منذ ساعة
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مريضة تهرب من مستشفى نفسي بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
كشفت مصادر عن محاولة مريضة العرب من مستشفى الطب النفسي التخصصي في المدينة المنورة في أول يوم لها وتم إعادتها مجددا.

وأوضحت المصادر أن المريضة هربت من المستشفى واتجهت مسرعة على الطريق الرئيسي، الأمر الذي استدعى ملاحقتها من حراس الأمن لإعادتها إلى المستشفى، وفقاً لـ"الوطن".

وقال تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة المذكورة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى النفسي التخصصي بواسطة شرطة المنطقة مع ذويها وتقرر تنويمها مع وجود مرافق حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة تمهيدًا لإدخالها في الأقسام الداخلية بالمستشفى، مضيفا أن المريضة تعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب.

المدينة المنورة
حراس الأمن
مريضة
مستشفى نفسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18532
منذ ساعة
يعني ساعة مبسوطة وساعة مكتئبة !! هيك وهيك !!

تنتقل بين الحالين .. شفاها الله مما أصابها

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