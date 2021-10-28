مريضة تهرب من مستشفى نفسي بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
كشفت مصادر عن محاولة مريضة العرب من مستشفى الطب النفسي التخصصي في المدينة المنورة في أول يوم لها وتم إعادتها مجددا.
وأوضحت المصادر أن المريضة هربت من المستشفى واتجهت مسرعة على الطريق الرئيسي، الأمر الذي استدعى ملاحقتها من حراس الأمن لإعادتها إلى المستشفى، وفقاً لـ"الوطن".
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة المذكورة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى النفسي التخصصي بواسطة شرطة المنطقة مع ذويها وتقرر تنويمها مع وجود مرافق حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة تمهيدًا لإدخالها في الأقسام الداخلية بالمستشفى، مضيفا أن المريضة تعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب.