الكشف عن مادة خطيرة في الوجبات السريعة

واشنطن (صدى):
أجرى باحثون من جامعة جورج واشنطن تحليلًا لعشرات الوجبات السريعة من المطاعم، واكتشفوا وجود مادة الفثالات في 80 بالمئة من العينات.
وتستخدم الفثالات في صنع مئات المنتجات الصناعية مثل الصابون والشامبو والأكياس البلاستيكية، وترتبط هذه المادة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السرطان وتلف الكبد والعقم، بالإضافة إلى صعوبة التعلم واضطراب الانتباه لدى الأطفال.
واختار الباحثون وجبات سريعة من علامات تجارية مختلفة، وكان معيار انتقاء قائمة الوجبات اعتمادا على أكثرها مبيعا، وهي الهامبرغر والبطاطا المقلية والبيتزا بالجبن والدجاج المقلي.
وقال الباحثون إنه من المرجح وصول مادة الفثالات إلى هذه الوجبات الغذائية خلال سلسلة التوريد، أو من خلال معدات المعالجة والتعبئة والقفزات البلاستيكية التي يرتديها الموظفون.