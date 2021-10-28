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الكشف عن مادة خطيرة في الوجبات السريعة

منذ ساعة
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الكشف عن مادة خطيرة في الوجبات السريعة

واشنطن (صدى):
أجرى باحثون من جامعة جورج واشنطن تحليلًا لعشرات الوجبات السريعة من المطاعم، واكتشفوا وجود مادة الفثالات في 80 بالمئة من العينات.

وتستخدم الفثالات في صنع مئات المنتجات الصناعية مثل الصابون والشامبو والأكياس البلاستيكية، وترتبط هذه المادة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السرطان وتلف الكبد والعقم، بالإضافة إلى صعوبة التعلم واضطراب الانتباه لدى الأطفال.

واختار الباحثون وجبات سريعة من علامات تجارية مختلفة، وكان معيار انتقاء قائمة الوجبات اعتمادا على أكثرها مبيعا، وهي الهامبرغر والبطاطا المقلية والبيتزا بالجبن والدجاج المقلي.

وقال الباحثون إنه من المرجح وصول مادة الفثالات إلى هذه الوجبات الغذائية خلال سلسلة التوريد، أو من خلال معدات المعالجة والتعبئة والقفزات البلاستيكية التي يرتديها الموظفون.

 

وجبات سريعة
بيتزا
دجاج
بطاطا
فثالات
هامبرغر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137171
منذ 29 دقيقة
مايرد من الخارج الا السموم وعظايم الأمراض والهموم ، ربما الفايده فيه وقتيه لكن الأمراض فيه مخفيه ..

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أحدث التعليقات

فرسان حرب
ما فهمت شي
ابو محمد 😎 ✍️
الافلام الهنديه فوق خيال المتخيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم يا ليت الكل يفهمه ..
العلي
الي كاتب المسأله فيها إن واخواتها اتحداك لوتعرف معنى إن ومين الي كتبها ولمن كتبت ليس تقليل منك ولكن لتستفيد ان كنت لاتعرف معناها...
ابو محمد 😎 ✍️
اوافق الأخ العزيز ابو محمد في تعليقه .. ولا يهون الأخ العزيز غيووور في تعليقه كذالك ..

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