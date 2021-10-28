جرعة رابعة من لقاح كورونا لضعيفي المناعة

واشنطن (صدى):
أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، بإعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد، جرعة رابعة من لقاحات تقنية الحمض النووي الريبي المرسل المضادة لـ"كوفيد-19".
كما منحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الإذن بإعطاء جرعة ثالثة لبعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من عمر 18 عامًا فما فوق في أغسطس/ آب الماضي.
وقالت إن جرعة ثالثة، بدلاً من جرعة معززة، تُعد ضرورية بالنسبة إلى الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، إذ ربما لم يكن لديهم استجابة مناعية كاملة بعد تلقي الجرعتين الأوليتين.