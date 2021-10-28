جستنيه: انتصار الأهلي على الهلال ليس سهلًا

نواف السالم (صدى):
أى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن مواجهة القمة بين الهلال والأهلي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لن تكون سهلة بالنسبة الأهلي كالمواجهات السابقة.
وقال جستنيه: "الأهلي أمام الهلال في مواجهة يسعى لكسب ثقة جماهيره بعد الفوزين الثمينين اللذين حققهما في مباراتين متتاليتين".
وأضاف: "لكن رغم النقص الهلالي لن يكون مثل الاتفاق، والطائي، ليس من السهل الانتصار عليه،في المقابل ربما الهلال لن يسلم من نشوة عودة أهلاوية وفوز مهم جداً يحققه".
وكان الأهلي حقق فوزين متتاليين على نظيريه الاتفاق، والطائي بعد 7 مباريات لم يحقق فيها العلامة الكاملة.