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جستنيه: انتصار الأهلي على الهلال ليس سهلًا

منذ 6 ساعات
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جستنيه: انتصار الأهلي على الهلال ليس سهلًا

نواف السالم (صدى):
أى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن مواجهة القمة بين الهلال والأهلي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لن تكون سهلة بالنسبة الأهلي كالمواجهات السابقة.

وقال جستنيه: "الأهلي أمام الهلال في مواجهة يسعى لكسب ثقة جماهيره بعد الفوزين الثمينين اللذين حققهما في مباراتين متتاليتين".

وأضاف: "لكن رغم النقص الهلالي لن يكون مثل الاتفاق، والطائي، ليس من السهل الانتصار عليه،في المقابل ربما الهلال لن يسلم من نشوة عودة أهلاوية وفوز مهم جداً يحققه".

وكان الأهلي حقق فوزين متتاليين على نظيريه الاتفاق، والطائي بعد 7 مباريات لم يحقق فيها العلامة الكاملة.

الهلال
عدنان جستنيه
دوري المحترفين
الهلال والاهلي

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 638
منذ 14 دقيقة
ان شاءالله فوز الزعيم العالمي

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههه ** الألقاب ببلاش * افضل مدافع ** كثر منها بس *
احمد
قال حرب عبثية لم تحقق شي من ست سنوات
سعد
دائما امانة الاحساء اول من يطبق المخالفات طيب اللي مركب مضلة لسيارته وخسر عليها فلوس الحين يشيلها حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
أجل انبسطت مهاهم .. .. المثل قال // الرجل تدب وين ماالقلب يحب .. دفلجي على ما يهواه قلبتز ..
kkkk
مبروووك للعمدا السفير المشرف الثاني للكره السعوديه

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