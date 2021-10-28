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الكشف عن موعد أكبر معرض مجوهرات في موسم الرياض

منذ 3 ساعات
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الكشف عن موعد أكبر معرض مجوهرات في موسم الرياض

الرياض (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن موعد أكبر معرض للمجوهرات في موسم الرياض 2021.

ويبدأ المعرض في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر حتى 6 من الشهر ذاته، متضمنا قطع نادرة ومميزة من أشهر صناع المجوهرات في العالم.

ويجمع المعرض أبرز أسماء دور المجوهرات المحليّة والعالميّة في منصّة واحدة يتمّ من خلالها تقديم مجموعة مميزة من التصاميم الجديدة الفاخرة.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن مشاركة نحو 250 علامة تجارية في هذا المعرض الذي يحمل اسم Unique Jewellery Salon ويُقام في منطقة واجهة الرياض.

موسم الرياض
تركي ال الشيخ
واجهة الرياض
معرض المجوهرات

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 944
منذ 51 دقيقة
اكبر اضخم احسن مصطلحات كاذبة

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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم . نسأل الله العفو والعافية..
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