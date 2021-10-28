الكشف عن موعد أكبر معرض مجوهرات في موسم الرياض

الرياض (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن موعد أكبر معرض للمجوهرات في موسم الرياض 2021.
ويبدأ المعرض في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر حتى 6 من الشهر ذاته، متضمنا قطع نادرة ومميزة من أشهر صناع المجوهرات في العالم.
ويجمع المعرض أبرز أسماء دور المجوهرات المحليّة والعالميّة في منصّة واحدة يتمّ من خلالها تقديم مجموعة مميزة من التصاميم الجديدة الفاخرة.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن مشاركة نحو 250 علامة تجارية في هذا المعرض الذي يحمل اسم Unique Jewellery Salon ويُقام في منطقة واجهة الرياض.