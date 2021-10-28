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تركي الحربي : أنا ضد مقولة الهلال يفوز بالحظ
منذ 8 ساعات
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 749
منذ 36 دقيقة
بالله هذا اعلامي جايبين منتف من المدرج يوم يقول النصر راجع بس راجع لقدام
وترزه في صندقه سلطان على انه اعلامي !!!! اتحدى ابونخرور اذا عنده شهاده جامعيه في الاعلام
عنده شهادع بالكذب وطولت اللسان والبذاءه
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الله ما صدق واكبر دليل كثرتهن بكل تبرج في كل مكان وبدات الظاهرة تزداد وبالمناسبة ماعاد هناك اهتمام بمتابعة مخالفي الذوق العام، صرنا نشوف...
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