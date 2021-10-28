خلفان: ليت قرداحي استعان بصديق ولا أمسى مسخرة إعلامية

دبي (صدى):
سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، من تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، المسيئة للمملكة والإمارات، حول حرب اليمن.
وقال خلفان: "الغريب أن جورج قرداحي لم يعلم أن الحوثي خارج على الدولة اليمنية، ولم يعلم أن هناك وزير للإعلام اليمني، أو أن هناك رئيس شرعي لليمن معترف به دوليا".
واستكمل خلفان هجومه ضد قرداحي قائلا: "ليته استعان بصديق ولا أمسى مسخرة إعلامية"، في إشارة إلى برنامجه الشهير "من سيربح المليون" الذي يتيح خيار الاستعانة بصديق.
وأضاف: "كان جورج قرداحي صرحًا إعلاميا، فهوى لما اتبع الهوى".