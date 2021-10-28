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خلفان: ليت قرداحي استعان بصديق ولا أمسى مسخرة إعلامية

منذ ساعة
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خلفان: ليت قرداحي استعان بصديق ولا أمسى مسخرة إعلامية

دبي (صدى):
سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، من تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، المسيئة للمملكة والإمارات، حول حرب اليمن.

وقال خلفان: "الغريب أن جورج قرداحي لم يعلم أن الحوثي خارج على الدولة اليمنية، ولم يعلم أن هناك وزير للإعلام اليمني، أو أن هناك رئيس شرعي لليمن معترف به دوليا".

واستكمل خلفان هجومه ضد قرداحي قائلا: "ليته استعان بصديق ولا أمسى مسخرة إعلامية"، في إشارة إلى برنامجه الشهير "من سيربح المليون" الذي يتيح خيار الاستعانة بصديق.

وأضاف: "كان جورج قرداحي صرحًا إعلاميا، فهوى لما اتبع الهوى".

الكشف عن اسم الشخص الذي عين "قرداحي" وزيرا للإعلام اللبناني "فيديو"

 

ضاحي خلفان
الامارات
لبنان
جورج قرداحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54573
منذ 28 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه كل اصدقاءه على شاكلته كلاب تنبح اذا شبعت

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من تصريح الوليد على كلام قرداحي يبدو ان ليس لديه نيه في اتخاذ القرار الصحيح لسعودة الوظائف في مجموعة ال ام بي سي لانه...
ابو عمار
ما شاء الله هذا اللي طلع منك يا ليتك ساكت ولا علقت على الموضوع .
TOTOAL
المريسل صراحة من ايام فيصل بن تركي إلى الآن وكلام الهريفي يطلع صحيح لأنه مافيه مجاملة الأفضل للاعلاميين النصراويين نقد الأخطاء الموجودة وعدم التطبيل
ابو عمار
حسبي الله علي الحوثه اتباع المجوس
ابو عمار
كم وكم تعرضنا للهجوم من امثال قرداحي ولم نتخذ قرارا حاسما ضدهم والمفروض ان يتم التخلص من كل اجنبي عربي مسعرب والاعتماد على ابناء...

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