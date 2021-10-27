"الهريفي" : اللي يستخدم لقب الموسيقار هدفه التجريم.. و"الصرامي" يستفزه بتغريدة وصورة "تاليسكا"

خاص (صدى):
خرج اللاعب السابق بنادي النصر، فهد الهريفي، متحدثًا مساء أمس للجماهير النصراوية والإعلام الرياضي عبر مساحة في توتير عن رأيه في إطلاق البعض لقب "الموسيقار" على اللاعب الحالي بالنصر "تاليسكا".
وتأتي تصريحات "الهريفي" بعد أن أثار هذا الأمر الكثير من الجدل لكون أن لقب "الموسيقار" هو اللقب الذي عرفته الجماهير النصراوية والسعودية قاطبة وأطلقة الرمز النصراوي والرياضي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن سعود -يرحمه الله- على "الهريفي" حين بزغ نجمه في الملاعب السعودية.
وذكر "الهريفي" أن إطلاق هذا اللقب أمر لا يهمه، وأنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي يرى فيه من يستحق أن يُلقب بأنه "موسيقار" ، مؤكدًا أن مشكلة النصر أكبر من مجرد لقب، كما أن اللاعب "عبدالرزاق حمدالله" قدم الكثير للنصر ولم يُطلق عليه لقب "الموسيقار"، مضيفا : "اللي يستخدم لقب الموسيقار هدفه التجريم وتصفية حسابات".
وأكد أن المقارنات أصبحت صعبة، وكذلك الظروف، حيث أصبح في الإمكان بناء فريق بالمال بجلب 7 لاعبين أجانب، بعكس ما كان في الماضي، مضيفا أنه من الأفضل أن نتعدى أمر المقارنات والألقاب فكريا وثقافيا.
ومن جهته، خرج المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، اليوم، ليرد على "الهريفي" بتغريدة نشر فيها صور اللاعب تاليكسا وكتب موسيقار النصر " الأول " على مر العصور.