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"الهريفي": حسين عبدالغني أخذ وقته واللي عينه شخص كبير

منذ يوم
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"الهريفي": حسين عبدالغني أخذ وقته واللي عينه شخص كبير

خاص (صدى):
تحدث لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، عن الاخفاقات الأخيرة التي ارتكبها حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، والتي أثارت الجدل حوله خلال الفترة الأخيرة.

وقال "الهريفي": "اللي عين عبدالغني شئ كبير مره فلذلك هو راضي عن عمله .. فكعمل عنده اخفاقات مهولة وكوقت أخذ وقت ومردوده على الفريق سلبي مع أنه أخذ وقت كافي ونتائج الوقت والعمل سلبية أكثر من الإيجابية".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن التحضير الذهني لبعض المباريات فلا يوجد وقال لا أعترف بالتقويم وهذه مشكلة كبيرة لاحظناها .. وسلبي بالتوجيه وتكرار الأخطاء موجود".

وتابع حديثه عن "عبدالغني": "إيش بقى لعبدالغني حضور وإنصراف .. ولا أدري عن التقارير اللي تطلع في الأمور الفنية المهمة للكيان ما لاقي تقارير عنه ولا مشاكله أو أسباب الهبوط .. ما في هالأمور".

خلافات حسين عبدالغني

وأثار حسين عبد الغني الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكياته ودخوله في مشادة ساخنة مع خالد البلطان، رئيس الشباب.

كما نشبت خلافات شخصيه بين "عبدالغني" وعبدالرزاق حمد الله وهو الأمر الذي وضع الأول في موقف حرج بسبب تكرار خلافاته وسلوكياته المثيرة للجدل.

سبب عدم ترشح "الهريفي" لرئاسة النصر

وصرح لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي سابقًا، بأنه لا يستطيع التحدث عن عدم تقدمه لرئاسة "النصر".

وقال "الهريفي" في تصريحاته: "مصلحة الكيان تمنع إني أتحدث في هذا الموضوع بالذات؛ لأن فيه سبب وراء ذلك".

وأشار "الهريفي" إلى أن جماهير النصر تتعلق باللاعبين أكثر من الكيان على عكس الأندية الأخرى.

 

النصر
فهد الهريفي
حسين عبدالغني
إقالة حسين عبدالغني
المدير التنفيذي للنصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2838
منذ يوم
خلاص طولوتوها الآسيوية وطلعتو منها انتهينا،،، الآسيوية صعبة قوية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18539
منذ 21 ساعة
😄😄😉

ع.س.ع قاهر الصفر
عابد
عابد عدد التعليقات : 1
منذ 20 ساعة
زمن
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 659
منذ 17 ساعة
صديق قرقر زيادة بعدين موت اول جيب اسيا بعدين قرقر
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10158
منذ 46 دقيقة
انت يااا الهريفي بهذا الكلام تبغي شي **!!
قول اللي تبغيه على طول من غير تلميح **

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الخلع تلزم فيه المرأة برد المهر والشبكة وخلافه.. الفسخ لا ترد شيء
بلبل البحر
الله يصبركم ويكتب لكم أجر الصابرين المحتسبين
ابو محمد 😎 ✍️
الحقيقه كلامه يخش العقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخذ الحذر والحيطة واجب في مثل هذه الظروف ..
مجهول (٢٦٤)
الله يشفيها ويعافيها

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