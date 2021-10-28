كاس تكشف عن تطور جديد بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

نواف السالم (صدى):
أجلت محكمة كاس، للمرة الثالثة قرارها النهائي بشأن احتجاج نادي النصر ضد بيرسبوليس إلى يوم 26 نوفمبر القادم.
وكان النصر قدم في وقت سابق احتجاجًا ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي شهدت تأهل بيرسبوليس أمام النصر بركلات الترجيح.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض شكوى النصر في وقت سابق، ليقرر النصر تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا.