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كاس تكشف عن تطور جديد بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

منذ يومين
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كاس تكشف عن تطور جديد بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

نواف السالم (صدى):
أجلت محكمة كاس، للمرة الثالثة قرارها النهائي بشأن احتجاج نادي النصر ضد بيرسبوليس إلى يوم 26 نوفمبر القادم.

وكان النصر قدم في وقت سابق احتجاجًا ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي شهدت تأهل بيرسبوليس أمام النصر بركلات الترجيح.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض شكوى النصر في وقت سابق، ليقرر النصر تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا.

نادي النصر
شكوى
احتجاج
بيرسبوليس
محكمة كاس

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2845
منذ يومين
احتجاج النصر طبعاً رجعو يثيرون الموضوع لذر الرماد في العيون ولأشغال جمهورهم وتسكيتهم عن الفشل،،، الآسيوية صعبة قوية
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 170
منذ يومين
هيئه مريضه إنتهت البطوله وسوف تنتهي البطوله التي تليها ولم يتخذو قرار
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1335
منذ يومين
يا .ع. س. ع .مشغلك النصراكيد تبو تنتحر لو كانت حالة النصر احسن,,,انتظر الموت جايك والسبب النصر احفضها الايام جايه,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1335
منذ يومين
يا .ع. س. ع .مشغلك النصراكيد تبو تنتحر لو كانت حالة النصر احسن,,,انتظر الموت جايك والسبب النصر احفضها الايام جايه,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1335
منذ يومين
يا .ع. س. ع .مشغلك النصراكيد تبي تنتحر لو كانت حالة النصر احسن,,,انتظر الموت جايك والسبب النصر احفضها الايام جايه,,,,,,,,,,,,
اول عالمي
اول عالمي عدد التعليقات : 5
منذ يومين
طاقية من مواليد امس يتكلم عن الآسيوية وفشلها مايدري انه فحط ٢٠ سنه وهو من فشل لفشل اكبر حتى ارحموهم وعطوهم بطولة الاسكوبار وقالو الطق في الميت حرااام 😅😅
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10167
منذ يومين
٣ مرات تأجيل ** المسأله فيها أن و أخواتها و عيال عمتها بعد **!!
ههههههههههههه **
زعيم نصف الارض
زعيم نصف الارض عدد التعليقات : 1
منذ يومين
أول عالمي.. اللي يسمعك يقول ان القواطي محققينها كل سنه.. انت من تأسست وانت تفحط حتى كتابة هذا الرد 😂😂 روح اشربلك مويه وريح وارتاح.. الاسيوية صعبة قوية
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2182
منذ يومين
الفتره الي هلال قاعد يفحط في اسيا لتحقيق السابعه
اعمى القواطي بغباره وماقدرا يحققوا اسيا ولو مره بتاريخهم
لكن صعب تتفاهم مع جاليات
اذا غابت الثقافة والقيم
ظهر مثل هولاء يشجعون الكوريين
من بعد صافرة الحكم
سبحان الله متعودين
انور المالكي
انور المالكي عدد التعليقات : 9
منذ يومين
اش هالمحكمة الثقيلة الفاشلة البطولة السيوية انتهت وكاس العالم للأندية انتهت والبطولة الاسيوية اللي بعدها أوشكت على الانتهاء وهم ماقدرو يخلصون قضية مباراة واحدة ؟؟؟
العلي
العلي عدد التعليقات : 40
منذ يومين
الي كاتب المسأله فيها إن واخواتها اتحداك لوتعرف معنى إن ومين الي كتبها ولمن كتبت ليس تقليل منك ولكن لتستفيد ان كنت لاتعرف معناها او تفيد ان كنت تعرف
بويعقوب الهلالي
بويعقوب الهلالي عدد التعليقات : 19
منذ ساعة
ياكثراصياح بنو فقر
ماينفع معهم الا البليهي
هههههههههههه

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