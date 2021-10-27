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الأمير سطام لرئيس MBC: تصريحات قرداحي تؤكد أهمية السعودة

منذ ساعتين
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الأمير سطام لرئيس MBC: تصريحات قرداحي تؤكد أهمية السعودة

نايف السالم (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تصريحات رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بخصوص موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأخير وإساءته للمملكة.

وقال الأمير سطام: "جورج قرداحي لم يكن الشخص الأول الذي صنع بقنواتنا وبعدها كشف حقده ضد وطننا، ولن يكون الأخير".

وتابع: "هذه الأحداث تؤكد وتلزم هذه القنوات بسعودة المدراء والمعدين، وأن يكون صاحب القرار سعودي شكلاً ومضموناً وأن لا نفتح الأبواب لهؤلاء الحاقدين وأمثالهم من جديد".

وكان آل إبراهيم، أكد أن المواقف الصادرة عن جورج قرداحي "مستغرَبة جدا وغير مقبولة"، في تعليقه على الواقعة.

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أول تعليق من رئيس مجلس إدارة MBC على تصريحات جورج قرداحي

السعودية
لبنان
جورج قرداحي
mbc
الامير سطام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18530
منذ ساعة
أهمية إقصاء اللبناني من الشركات عندنا تقصد لأنه مثل اسفنجة الحرة .. يشفط بها فلوس ويعصر علينا خيوس

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أحدث التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
كلو كلو وباالصيف خففو🙈😜😂😂
زائر
ياهووووووووووووووووه ودي اصدق
د محمد ماجد بخش
العملية قائمة يا ابني مش قاعدة .. وحتقعد ليه .. وهي لسه صاحية .. متفتح مخك معانا شوية .. وتجيب من الآخر .. الموسم...
د محمد ماجد بخش
أهمية إقصاء اللبناني من الشركات عندنا تقصد لأنه مثل اسفنجة الحرة .. يشفط بها فلوس ويعصر علينا خيوس
د محمد ماجد بخش
خيرا تعمل شرا تلقى ما تمرش فيه

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