الأمير سطام لرئيس MBC: تصريحات قرداحي تؤكد أهمية السعودة

نايف السالم (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تصريحات رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بخصوص موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأخير وإساءته للمملكة.
وقال الأمير سطام: "جورج قرداحي لم يكن الشخص الأول الذي صنع بقنواتنا وبعدها كشف حقده ضد وطننا، ولن يكون الأخير".
وتابع: "هذه الأحداث تؤكد وتلزم هذه القنوات بسعودة المدراء والمعدين، وأن يكون صاحب القرار سعودي شكلاً ومضموناً وأن لا نفتح الأبواب لهؤلاء الحاقدين وأمثالهم من جديد".
وكان آل إبراهيم، أكد أن المواقف الصادرة عن جورج قرداحي "مستغرَبة جدا وغير مقبولة"، في تعليقه على الواقعة.
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