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أول تعليق من رئيس مجلس إدارة MBC على تصريحات جورج قرداحي

منذ ساعة
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أول تعليق من رئيس مجلس إدارة MBC على تصريحات جورج قرداحي

عادل الحربي (صدى):
استنكر رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

ووصف آل إبراهيم المواقف الصادرة عن جورج قرداحي بأنها "مستغرَبة جدا وغير مقبولة"، قائلا: "إنها لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية استدعت سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني التي دافع خلالها عن مليشيا الحوثي الإرهابية مهاجما المملكة.

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لبنان
وزارة الخارجية
جورج قرداحي
الحوثي
قنوات mbc
وليد بن إبراهيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18529
منذ ساعة
زغرطي يا نفيسة. جوزك لسى بيبعت لك جوابات
invisible man
invisible man عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
يا وليد البراهيم خلك علي بس لاحقني أنا خل شغلك الشاغل أنا ولا يهمك جورج قرداحي لأنه من ربعك خلك علي أنا وخل قناتك تستمر في محاصرتي حتى يشيب راسي وأموت وتحتفل يا وليد البراهيم لأني طائفي وعنصري وأكره أمريكا والغرب وأحب الصين

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ودي اصدق لكن المهم المصروفات كم مليار ؟
الاحساء
الحساب في القبر الاظلم وما الدنيا الامتاع الغروووووووووووووووى ،::
العالمي
يا نصراويين يا رجال اتركوكم من الردود على حثالة المجتمع المنجطين اخلاقيأ ... كونو رجال كما عهدناكم ..
د محمد ماجد بخش
أهم شيء الراحة الداخلية عندما تنعكس السعادة على روحك .. كأنك صحن حمص على شاطيء البحر والموج يدغدغ خيالك
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويكتبه في الشهداء

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