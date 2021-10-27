أول تعليق من رئيس مجلس إدارة MBC على تصريحات جورج قرداحي

عادل الحربي (صدى):
استنكر رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.
ووصف آل إبراهيم المواقف الصادرة عن جورج قرداحي بأنها "مستغرَبة جدا وغير مقبولة"، قائلا: "إنها لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية استدعت سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني التي دافع خلالها عن مليشيا الحوثي الإرهابية مهاجما المملكة.
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