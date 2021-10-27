جمال عارف يوجه رسالة لطاقم تحكيم مباراة الاتحاد والحزم

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة إلى طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والحزم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عارف: "أتمنى أن لا يتأثر طاقم التحكيم في مباراة الحزم والاتحاد من التغريدات التي سبقت المباراة من رئيس نادي الحزم ".
وأضاف: "على طاقم التحكيم وغرفة الفار، أن لا يلتفتوا لمثل هذه التغريدات وتقديم مباراة تعطي كل ذي حق حقه".
يأتي ذلك على خلفية تصريحات سلمان المالك رئيس نادي الحزم، التي أبدى خلالها استغرابه الشديد من توقيت زيارة رئيس لجنة الحكام لنادي الاتحاد، متمنيا ألا تشكل تلك الزيارة ضغطًا غير مباشر على حكام مباراة فريقه.
وقال المالك: "أتمنى ألا تشكل زيارة رئيس لجنة الحكام لنادي الاتحاد ضغطًا غير مباشر على حكام مباراة الحزم والاتحاد، وتجعلهم مترددين في إعطاء الحزم حقه إن وجد أو مجاملة طرف على حساب طرف".
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