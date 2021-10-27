نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمال عارف يوجه رسالة لطاقم تحكيم مباراة الاتحاد والحزم

منذ 14 ساعة
2045
1
جمال عارف يوجه رسالة لطاقم تحكيم مباراة الاتحاد والحزم

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة إلى طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والحزم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عارف: "أتمنى أن لا يتأثر طاقم التحكيم في مباراة الحزم والاتحاد من التغريدات التي سبقت المباراة من رئيس نادي الحزم ".

وأضاف: "على طاقم التحكيم وغرفة الفار، أن لا يلتفتوا لمثل هذه التغريدات وتقديم مباراة تعطي كل ذي حق حقه".

يأتي ذلك على خلفية تصريحات سلمان المالك رئيس نادي الحزم، التي أبدى خلالها استغرابه الشديد من توقيت زيارة رئيس لجنة الحكام لنادي الاتحاد، متمنيا ألا تشكل تلك الزيارة ضغطًا غير مباشر على حكام مباراة فريقه.

وقال المالك: "أتمنى ألا تشكل زيارة رئيس لجنة الحكام لنادي الاتحاد ضغطًا غير مباشر على حكام مباراة الحزم والاتحاد، وتجعلهم مترددين في إعطاء الحزم حقه إن وجد أو مجاملة طرف على حساب طرف".

اقرأ أيضا

المالك: زيارة رئيس الحكام للاتحاد قبل مواجهة الحزم "غريبة"

جمال عارف
دوري المحترفين
الاتحاد والحزم
رئيس الحزم

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10148
منذ 14 دقيقة
الحكم عليه ان يحكم بالحق ** لا يهمه تصاريح ولا رسايل **!!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسالم
وراجع تعليقاتي هل اجبرته ام انتقدت صعب اجبر احد من ورى الكيبورد والاخير قلتله الله يوفقك استمر
رااايق
الحكم عليه ان يحكم بالحق ** لا يهمه تصاريح ولا رسايل **!!!
مسالم
احسنو نواياكم صاملين ان عندي معرفات وااااجد وهناك مصلحين انفسكم محققين وعارفين الحكم وانتو ورى الكيبورد فيها ذنب الدخول في نواياء الناس
مسالم
اشكرك قرم بس مو طبعي ادخل بكم معرف ممكن انت او اي شخص الله اعلم عنكم ليه اغيره انا انتقدت ماسبيت او ابتليتكم في...
عبدالعزيز
والله والنعم وسبعة انعام يا خالد السليمان 👍👍👍

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع بنسبة 0.4 %
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع بنسبة 0.4 %
منذ 4 دقائق 1216
امرأة تكاد تتسبب في سقوط عمال من الدور الـ26
امرأة تكاد تتسبب في سقوط عمال من الدور الـ26
منذ 10 دقائق 301
أبرز فوائد اليوسفي على البشرة
أبرز فوائد اليوسفي على البشرة
منذ 14 دقيقة 1084
بالفيديو.. تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود
بالفيديو.. تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود
منذ 15 دقيقة 1273
نائب وزير الثقافة يعلن إطلاق أول مهرجان للأفلام الدولية
نائب وزير الثقافة يعلن إطلاق أول مهرجان للأفلام الدولية
منذ 21 دقيقة 1072
مجموعة العليان توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية
مجموعة العليان توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية
منذ 26 دقيقة 1126
بالصور.. تحويل منزل مارادونا إلى مكان تاريخي
بالصور.. تحويل منزل مارادونا إلى مكان تاريخي
منذ 29 دقيقة 1181
القبض على صاحب محل ملابس يصور الفتيات من "فتحة سرية"
القبض على صاحب محل ملابس يصور الفتيات من "فتحة سرية"
منذ 32 دقيقة 529
رئيس تطوير بوابة الدرعية يؤكد أنها ستصبح جوهرة الشرق الاوسط
رئيس تطوير بوابة الدرعية يؤكد أنها ستصبح جوهرة الشرق الاوسط
منذ 34 دقيقة 1153
بايدن يلقي خطاب سخرية من ترامب لمدة 17 دقيقة
بايدن يلقي خطاب سخرية من ترامب لمدة 17 دقيقة
منذ 38 دقيقة 1174