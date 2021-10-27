550 مليون ريال حققها موسم الرياض حتى الآن

الرياض (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، الأربعاء، عن الأرباح التي حققها موسم الرياض خلال الأيام الماضية.
وقال آل الشيخ: "بدعم وتوجيه وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد، وبالتكاتف مع عدة جهات، وقبل افتتاح البوليفارد بأيام وهو أكبر زون في موسم الرياض بحمدالله وخلال أقل من 10 ايام اقتربنا من حاجز مليون زائر، و550 مليون ريال دخل مباشر للموسم حتى الآن، والقادم أجمل".
وكان آل الشيخ حذر من أي تجاوزات خلال موسم الرياض، مشيرا إلى وجود كاميرات وعمليات رصد دقيقة لأي انتهاك.
وأعرب آل الشيخ عن أمنيته بأن يتجاوز عدد زوار الموسم الحالي أكثر من 10 ملايين زائر.
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