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550 مليون ريال حققها موسم الرياض حتى الآن

منذ 59 دقيقة
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550 مليون ريال حققها موسم الرياض حتى الآن

الرياض (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، الأربعاء، عن الأرباح التي حققها موسم الرياض خلال الأيام الماضية.

وقال آل الشيخ: "بدعم وتوجيه وتخطيط من سمو سيدي ولي العهد، وبالتكاتف مع عدة جهات، وقبل افتتاح البوليفارد بأيام وهو أكبر زون في موسم الرياض بحمدالله وخلال أقل من 10 ايام اقتربنا من حاجز مليون زائر، و550 مليون ريال دخل مباشر للموسم حتى الآن، والقادم أجمل".

وكان آل الشيخ حذر من أي تجاوزات خلال موسم الرياض، مشيرا إلى وجود كاميرات وعمليات رصد دقيقة لأي انتهاك.

وأعرب آل الشيخ عن أمنيته بأن يتجاوز عدد زوار الموسم الحالي أكثر من 10 ملايين زائر.

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موسم الرياض
تركي ال الشيخ
البوليفارد
الرياض ونتروندرلاند

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1562
منذ 41 دقيقة
سحت..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 2
منذ 30 دقيقة
الخبز متوفر في المخابز .. والحمد لله .. والبرغر مقمر .. وحبات العنب والبلح والرمان وسائر فواكه العالم .. ومن كل الثمرات من أراد انتعاشا .. والحمد لله على نعمه وفضله

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عاد هذه كذبة مكلبة.. كلاب مرة واحدة ليه هل نحن في الصين الفطين
د محمد ماجد بخش
تحيا مصر والأمة العربية .. تحيا السعودية بيت العرب .. تحيا بقية الأقطار الشرق أوسطية تحيا وتعلى وتهنى الأمة الإسلامية والأرض الموحدة لله في...
زعيم اااسيا
اتوقع لو الهريفي يتفرغ للمريسيل راح يخلية يعتزل الاعلام مايجامل الهريفي وراح يفضحه
د محمد ماجد بخش
😁😁😁😁🤭🤫🤔 تصلح لها وتصلح لك يا مليح
زعيم اااسيا
الفتره الي هلال قاعد يفحط في اسيا لتحقيق السابعه اعمى القواطي بغباره وماقدرا يحققوا اسيا ولو مره بتاريخهم لكن صعب تتفاهم مع جاليات اذا...

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