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الإطاحة بمقيمين نشرا إعلانًا لتعديل الحالة الصحية إلى"محصّن"

منذ ساعة
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الإطاحة بمقيمين نشرا إعلانًا لتعديل الحالة الصحية إلى"محصّن"

المدينة المنورة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، من ضبط مقيمين اثنين، نشرا إعلانًا احتياليًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى "محصّن" مقابل الحصول على مبالغ مالية.

والمتهمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

المدينة المنورة
شرطة المدينة
النيابة العامة
توكلنا
محصن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137166
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

.. يجون عندنا بأسم الجوع يدورون لقمة العيش ، وإذا استقروا عاثوا باالوطن فسااد ..

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د محمد ماجد بخش
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