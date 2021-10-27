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فتاة تنصدم في أول أيام خطوبتها بحقيقة لا تخطر على البال

منذ 26 دقيقة
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فتاة تنصدم في أول أيام خطوبتها بحقيقة لا تخطر على البال

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
عبرت مغردة عن صدمتها بعدما اكتشفت بعد مرور يوم واحد فقط على خطوبتها بأن الشخص الذي أحبته لمدة 9 سنوات كان متزوج ولديه أطفال.

ووصفت المغردة قصتها في أسطر قليل قالت فيها:"إحساس وحش أوي ان بعد قارئه فاتحتي ب يوم أكتشف انه متجوز و مخلف !! و المفروض أني أعرف الشخص ده بقالي 9 سنين موضوع مضحك اوي حقيقي أنا مصدومه صدمه عمري "، وذلك بحسب ما ذكرته على حسابها بموقع "تويتر".

وتابعت :"مش مستوعبه أن الناس بتعرف تكدب ب الشكل ده مش مستوعبه أني بعد كل سنين دي طلعت عايشه ف كدبه ! الحمدلله على كل شئ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، حيث تعاطف بعضهم معها متمنين لها التوفيق مع شخص آخر، فيما انتقدها البعض لأنها ظلت في علاقة حب معه طوال هذه السنوات دون أن تكتشف أن تلاحظ عليه أي دليل يكشف لها أنه متزوج، في حين شكك آخرون في صحة قصتها مضيفين أنه يمكن للمرأة أن تكتشف أشياء كثيرة عن حبيبها من خلال حساباته بمواقع التواصل.

تويتر
خطوبة
مواقع التواصل
مغردين
قصة حب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137165
منذ 42 دقيقة
كلااام في كلااام ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يتمم لها الشفاء .. آمين ..
ع. س. ع
خلاص طولوتوها الآسيوية وطلعتو منها انتهينا،،، الآسيوية صعبة قوية
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
ابو محمد 😎 ✍️
كلام سليم يا سمو الامير .. مصايبهم كلها من حزب الشيطان وطواغيتهم في طهران ..
ولبد ابوخالد
ياشيخ تركي نبي حفلات بالقصيم جزاك الله خير. والله الذي لااله الاهو نحبك في الله والكل يحبك على مجهوداتك بارك الله فيك

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