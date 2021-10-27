فتاة تنصدم في أول أيام خطوبتها بحقيقة لا تخطر على البال

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
عبرت مغردة عن صدمتها بعدما اكتشفت بعد مرور يوم واحد فقط على خطوبتها بأن الشخص الذي أحبته لمدة 9 سنوات كان متزوج ولديه أطفال.
ووصفت المغردة قصتها في أسطر قليل قالت فيها:"إحساس وحش أوي ان بعد قارئه فاتحتي ب يوم أكتشف انه متجوز و مخلف !! و المفروض أني أعرف الشخص ده بقالي 9 سنين موضوع مضحك اوي حقيقي أنا مصدومه صدمه عمري "، وذلك بحسب ما ذكرته على حسابها بموقع "تويتر".
وتابعت :"مش مستوعبه أن الناس بتعرف تكدب ب الشكل ده مش مستوعبه أني بعد كل سنين دي طلعت عايشه ف كدبه ! الحمدلله على كل شئ".
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، حيث تعاطف بعضهم معها متمنين لها التوفيق مع شخص آخر، فيما انتقدها البعض لأنها ظلت في علاقة حب معه طوال هذه السنوات دون أن تكتشف أن تلاحظ عليه أي دليل يكشف لها أنه متزوج، في حين شكك آخرون في صحة قصتها مضيفين أنه يمكن للمرأة أن تكتشف أشياء كثيرة عن حبيبها من خلال حساباته بمواقع التواصل.