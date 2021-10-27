أمينة خليل : أنا مع اللجوء لتجميد البويضات

القاهرة (صدى):
أكدت الفنانة المصرية أمينة خليل أنها لا تعترض على فكرة لجوء السيدات لتجميد "البويضات" رغبة منهم في الحمل مستقبلا وفي عمر متقدم.
وأضافت أنها تحلم أن تكون أم، كما أنها مع اللجوء لتجميد البويضات، مشيرة إلى أن البعض يعترض على هذا الأمر لكونهم لم يفهموا الفكرة بالشكل الصحيح، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON".
وأضافت أن البعض الآخر يرى أن الحمل قضاء وقدر لذا ينبغي ألا تلجأ السيدات إلى تجميد البويضات، ومع ذلك أكد العلم إمكانية إجراء هذا التجميد لذا لا تعترض على عمله.