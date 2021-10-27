ضبط شخص تسبَّب في مشاجرة في مكان عام بجدة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على شخص تسبَّب في مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة.
ومن جانبه، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات الأمنية بالمنطقة عن تحديد هوية الشخص المتسبب فيها والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.