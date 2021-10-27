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شاب لمبروك عطية: "حماتي شجعتني على الغلط معاها"

منذ 55 دقيقة
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شاب لمبروك عطية: "حماتي شجعتني على الغلط معاها"

القاهرة (صدى):
وجه شاب مصري، سؤالا للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال فيه "حماتي أرملة جميلة وشجعتني على الغلط معاها وعايشة معانا.. أنا عايز أتوب.. أطلق بنتها وأسيب البيت؟".

وقال مبروك عطية:"اللي عايز يتوب يندم على ما فات وياخد قرار بعدم العودة إليه"، لافتا:"تطلق بنتها يبقى ضريت بزوجتك لما تسيب البيت وتمشي، والله أعلم عندك أولاد أو لأ.. الست تروح تعيش في بيتها إزاي؟".

وتابع:" دي سكتك بأي طريقة من الطرق ومراتك اللي تروح تشوفها حتى لو أمها أم الخطايا اسمها أمها.. وأنت متقربش منها ولا من بيتها"

شاب
جامعة الأزهر
مبروك عطية
سؤال
الندم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137155
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
قبل فترة لقيت اجنبية قدام احد الاسواق لابسه بنطلون وفنيلة وبطنها طالع لائحة الذوق وضعت لتطبق على الرجال فقط
رااايق
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عبدالله محمد الشهري
والله ما صدق واكبر دليل كثرتهن بكل تبرج في كل مكان وبدات الظاهرة تزداد وبالمناسبة ماعاد هناك اهتمام بمتابعة مخالفي الذوق العام، صرنا نشوف...
ع. س. ع
ام زكي
جنوبي
يسدها القدر من قيس المصيبه

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