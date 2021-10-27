بالفيديو .. فهد الروقي يهاجم الإعلام النصراوي : يعتبرون أنفسهم إعلاميين

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي فهد الروقي، الإعلام النصراوي، وكذلك الطريقة التي اعتمدت عليها النادي في جلب اللاعبين وتوزيعهم داخل الملعب.
وقال إن أكبر مصيبه تواجه من يلبس ثوب الإعلام النصراوي الغير حقيقي أنهم يعتبرون أنفسهم إعلاميين وهم مشجعين، لافتا إلى أنه لا يمكن لإي عاقل أن يستوعب أن من يقود النصر شخص واحد، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج" الحصاد الرياضي" المذاع على قناة "24 الرياضية".
وأكد أن النصر جلب "تاليسكا" لأنه وجد أن نادي الهلال كان يريد كسب خدماته لذا سارع بالتعاقد معه، مضيفا أن النصر يمتلك لاعبين جيدين إلا أنه لا يقوم بتوزيعهم بشكل جيد داخل الملعب.