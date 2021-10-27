هيفاء وهبى تثير الجدل بصور مثيرة لها بـ "البورنس"

بيروت (صدى):
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى صور مثيرة لها تستعرض فيها أنثوتها في جلسة تصوير ترتدي فيها "بورنس" قصير.
وظهرت "هيفاء" في الصور وهى ترتدي بورنس أبيض قصير أبرز منحنيات جسدها كما تركت شعرها منسدلاً على كتفها وخلفها البلاليين الملونة.
ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على "انستجرام" معلقة عليها قائلة: "Bonjour عالأمور، ومشBonjour عالمقهور الغيور".
واعتبر المتابعون هذه الصور احتفالاً بانتصارها على مدير أعمالها محمد الوزيري الذي قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات واجبة النفاذ بتهمة خيانة الأمانة.