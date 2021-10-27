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"الجاسر" يسخر من "الصرامي" : احلموا على الأقل بلاش "سالم"

منذ 36 دقيقة
1189
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"الجاسر" يسخر من "الصرامي" : احلموا على الأقل بلاش "سالم"

ماجد محمد (صدى):
علق عضو مجلس إدارة سابق بنادي الهلال، عبدالكريم الجاسر، على ما ذكره المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، بشأن حاجة النصر للاعب الهلال "سالم الدوسري".

وكان الصرامي قد كتب على حسابه بموقع "تويتر" : "سالم الدوسري أفضل من يعوض مغادرة البرازيلي جوليانيو ونور الدين إمرابط لإعادة المثلث النصراوي الذي قاد العالمي لتحقيق اللقب الإستثنائي الأول لأفضل موسم رياضي فنياً و جماهيرياً و إعلامياً شهدته الحركة الرياضية المحلية على "مر العصور "حمد الله تالسيكا سالم مثلث رهيب".

وعلق " عبدالكريم الجاسر" على هذا بشكل ساخر حيث كتب:"احلموا على الأقل بلاش.. استمتعتوا بأحلام سلمان والآن سالم .. عيشوا شوي من أجواء الهلاليين "

نادي النصر
النصر
الهلال
تويتر
نادي الهلال

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10142
منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههه*!!!

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههه*!!!
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اجل وجه العنز السوري هو من عينه ،، على شان كذا الكلب ينبح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
ارجع لحولك . كل شيء يرجع لاصله علشان ماعاد تقولين اني سعودية وتتلزقين بنا ✋

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