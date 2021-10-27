بالفيديو .. لحظة كشف "ماريجوانا" في أمتعة أمريكي بمطار الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أحبط رجال الجمارك بمطار الكويت الدولي محاولة أمريكي الدخول بمواد مخدرة ومشروبين كحوليين، وذلك أثناء قدومه إلى البلاد.
وجاء ذلك عقب اشتباه المفتش الجمركي في راكب أمريكي، وقام بفحص أمتعته، حيث عثر داخل أمتعته على مادة الماريجوانا المخدرة، وفُتات الماريجوانا، ومشروبين كحوليين.
واكتشف المفتش علبة بلاستيكيه مخبأ بداخلها كيس ملفوف به مادة يشتبه أنها مادة الماريجوانا المخدرة، فضلا عن كيس بلاستيكي يحتوي على مشروب كحولي، وتم تسليمه للجهات المختصه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.