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بالفيديو .. لحظة كشف "ماريجوانا" في أمتعة أمريكي بمطار الكويت

منذ 6 ساعات
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بالفيديو .. لحظة كشف "ماريجوانا" في أمتعة أمريكي بمطار الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أحبط رجال الجمارك بمطار الكويت الدولي محاولة أمريكي الدخول بمواد مخدرة ومشروبين كحوليين، وذلك أثناء قدومه إلى البلاد.

وجاء ذلك عقب اشتباه المفتش الجمركي في راكب أمريكي، وقام بفحص أمتعته، حيث عثر داخل أمتعته على مادة الماريجوانا المخدرة، وفُتات الماريجوانا، ومشروبين كحوليين.

واكتشف المفتش علبة بلاستيكيه مخبأ بداخلها كيس ملفوف به مادة يشتبه أنها مادة الماريجوانا المخدرة، فضلا عن كيس بلاستيكي يحتوي على مشروب كحولي، وتم تسليمه للجهات المختصه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.

الكويت
الجمارك
مطار
مفتش
مطار الكويت

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18529
منذ ساعة
فرد أمريكي حشاش

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ودي اصدق لكن المهم المصروفات كم مليار ؟
الاحساء
الحساب في القبر الاظلم وما الدنيا الامتاع الغروووووووووووووووى ،::
العالمي
يا نصراويين يا رجال اتركوكم من الردود على حثالة المجتمع المنجطين اخلاقيأ ... كونو رجال كما عهدناكم ..
د محمد ماجد بخش
أهم شيء الراحة الداخلية عندما تنعكس السعادة على روحك .. كأنك صحن حمص على شاطيء البحر والموج يدغدغ خيالك
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويكتبه في الشهداء

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