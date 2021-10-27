والد ياسمين صبري يكذب ابنته:"عاشت معي في منزلي"

القاهرة (صدى):
علق والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، الدكتور أشرف صبري على تصريحات ابنته المثيرة للجدل التي قالت فيها فيها إنها لا تربطها بوالدها أي علاقة.
وقال أشرف صبري:"كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت".
وأشار:"ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة".
ولفت:"أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها"