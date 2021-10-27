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والد ياسمين صبري يكذب ابنته:"عاشت معي في منزلي"

منذ 12 ساعة
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والد ياسمين صبري يكذب ابنته:"عاشت معي في منزلي"

القاهرة (صدى):
علق والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، الدكتور أشرف صبري على تصريحات ابنته المثيرة للجدل التي قالت فيها فيها إنها لا تربطها بوالدها أي علاقة.

وقال أشرف صبري:"كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت".

وأشار:"ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة".

ولفت:"أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها"

زواج
منزل
ياسمين صبري
أشرف صبري
افتراء

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10446
منذ ساعة
عاقة و ناكرة الجميل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عادي جدا لا غرابه في تعريها
ابو عمار
الوسيله هي في العلاقات الشخصيه ... يا ترى مع مين تستغل علاقتها الشخصيه
سلطان
هكذا العرب خايسين بل دجاج لا يريدون معرفة اعدائهم بل يسلمون رقابهم للأعداء لذلك يستاهلون بالضحك عليهم هكذا يعاقهم الله الذين يبتعدون عن دينهم...
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
المبلغ صغير جدا ما يستحق المغامره

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