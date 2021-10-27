شاهد.. بنات جازان يحولون مستوصف حكومي إلى رحلة استجمامية

جازان (صدى):
تمكنت مهندسات جازات من تحويل مستوصف حكومي إلى رحلة علاج يشوبها الاستجمام والراحة حيث أصبح المستوصف الحكومي أشبه بالفندق الذي يتوفر فيه حديقة وممشى وألعاب أطفال.
ووثق "مواطن" زيارته للمركز قائلاً: "رحلة علاج كأنك في رحلة استجمام ذات تصميم رائع ومريح ومناسب وتتوفر خدمات الطوارئ ذات إطلالة أنيقة وتواجد كافة الأجهزة بغرفة الطوارئ".
وأضاف: "هناك أيضًا صالة انتظار وألعاب حركية وإلكترونية التي يمكن أن يتواجد فيها الأطفال للانتظار حتى تنتهي الأسر من الإجراءات".
وأكدت المهندسة نوال الشماخي أنها من قامت بتصميم المستوصف الحكومي في جازان بالتعاون مع فريق العمل في الشؤون الهندسية في صحة جازان.