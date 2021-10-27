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بالفيديو.. معاناة مسنة يمنية فقدت ساقيها بسبب القصف الحوثي

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. معاناة مسنة يمنية فقدت ساقيها بسبب القصف الحوثي

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو معاناة المسنة اليمنية "عيده سالم" بعد وقوعها ضحية لقذائف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوبي الحديدة غربي اليمن.

وتقيم "عيده" في بلدة الطايف بغرفة مهترئة مبنية من القش وسعف النخيل حيث تحاول جاهدة المشي على أطراف يديها وتتكئ عليها من أجل أن الاستمرار في العيش.

وقالت "عيده" في حديثها عن ما تعرضت له: "حاولنا الفرار من حرب الحوثيين علينا وعلى منازلنا وقصفنا بالقذائف بُتِرت قدماي وأصبحت اليوم مُقعدة عاجزة عن الحركة الطبيعية كبقية الناس"، بحسب موقع "العربية".

ويأتي ذلك مع استمرار ارتكاب الحوثيين جرائمهم ضد المدنيين في محافظة الحديدة وهو الأمر الذي خلف آلاف الضحايا من الأبرياء.

 

الحديدة
اليمن
قصف الحوثيين
المدنيين
قصف المدنيين
عيده سالم
بتر الأقدام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18529
منذ ساعة
ما أكثر المآسي من جرم الحوثي القاسي

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ودي اصدق لكن المهم المصروفات كم مليار ؟
الاحساء
الحساب في القبر الاظلم وما الدنيا الامتاع الغروووووووووووووووى ،::
العالمي
يا نصراويين يا رجال اتركوكم من الردود على حثالة المجتمع المنجطين اخلاقيأ ... كونو رجال كما عهدناكم ..
د محمد ماجد بخش
أهم شيء الراحة الداخلية عندما تنعكس السعادة على روحك .. كأنك صحن حمص على شاطيء البحر والموج يدغدغ خيالك
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويكتبه في الشهداء

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