بالفيديو.. معاناة مسنة يمنية فقدت ساقيها بسبب القصف الحوثي

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو معاناة المسنة اليمنية "عيده سالم" بعد وقوعها ضحية لقذائف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوبي الحديدة غربي اليمن.
وتقيم "عيده" في بلدة الطايف بغرفة مهترئة مبنية من القش وسعف النخيل حيث تحاول جاهدة المشي على أطراف يديها وتتكئ عليها من أجل أن الاستمرار في العيش.
وقالت "عيده" في حديثها عن ما تعرضت له: "حاولنا الفرار من حرب الحوثيين علينا وعلى منازلنا وقصفنا بالقذائف بُتِرت قدماي وأصبحت اليوم مُقعدة عاجزة عن الحركة الطبيعية كبقية الناس"، بحسب موقع "العربية".
ويأتي ذلك مع استمرار ارتكاب الحوثيين جرائمهم ضد المدنيين في محافظة الحديدة وهو الأمر الذي خلف آلاف الضحايا من الأبرياء.