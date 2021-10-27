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تكهنات حول انفصال دانة الطويرش عن زوجها 

منذ 13 ساعة
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تكهنات حول انفصال دانة الطويرش عن زوجها 

خالد الظفيري (صدى):

دارت الشكوك حول طلاق الفاشينيستا الكويتية، دانة الطويرش، من زوجها عبدالعزيز الزيد، وذلك بعد تداول منشورات لهما تشير لوقوع خلافات بينهما.

وشاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان منشورًا لزوج دانا الطويرش قال فيه:"اللي ما يعدك مكسب لا تعده راس مال.. واللي ما يحسبك فرض لا تحسبه سنة واللي ما يعدك ربح لا تعده خسارة.. انتهى".

وعقبال مي العيدان على:"من سناب زوج دانه طويرش، شكل الموضوع فيه شي"، كما عرضت دانة الطويرش تعليقا قالت فيه:"في مثل مصري قديم بيقول: (شاريك، بس مش بايع نفسي).. يعني أنا شاري قربك وحبك وقلبك، بس أول ما تحسسني إن أنا مش فارقة معاك أو مش ضمن أولوياتك واهتماماتك.. هسيبك وامشي لأني ماعنديش أغلى من نفسي".

طلاق
خلافات
خسارة
مي العيدان
دانة الطويرش
عبدالعزيز الزيد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54601
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

قرم
الله ما صدق واكبر دليل كثرتهن بكل تبرج في كل مكان وبدات الظاهرة تزداد وبالمناسبة ماعاد هناك اهتمام بمتابعة مخالفي الذوق العام، صرنا نشوف...
قرم
اقول كيف الحال ؟
سهيل
ابو عمار حولك الفيديو ؟؟
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الساطي _ الشيخ / علي بن بليهي
ياعمري ماتشوف يامجنن الزعولين هاااااهاااااااهااااااهاااااهااااهاااهااااهااااا انا هلالي في النهائي

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