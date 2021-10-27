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انتبه من العين
منذ 17 ساعة
2871
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137166
منذ 15 ساعة
ههههههههههههههههههه ..
.. ما شاء الله تبارك الله .. لا تسوي كذا وتصور ياالأخو .. التصوير والبث ماهو طيب ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54601
منذ 3 ساعات
طيب
كجمغلو
عدد التعليقات : 17419
منذ ساعة
ما شاء الله تبارك الله .. لكن احيانا الهياط ينقلب ضد صاحبه
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أحدث التعليقات
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم . نسأل الله العفو والعافية..
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صح بدنك،وصح أيضا منك الفكر والإستنتاج..
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وجهت نظر
يعني الي هم يعلنونه قيم واخلاق وتعاليم اسلاميه
واضح ***وصريح
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ..
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