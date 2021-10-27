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الحاجة ام الاختراع

منذ 7 ساعات
1587
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137154
منذ 57 دقيقة
تماام ..

.. شغل مستعجل ... سريع سريع ..

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههه*!!!
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اجل وجه العنز السوري هو من عينه ،، على شان كذا الكلب ينبح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
ارجع لحولك . كل شيء يرجع لاصله علشان ماعاد تقولين اني سعودية وتتلزقين بنا ✋

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