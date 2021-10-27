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ليت القرد يسلم منها
منذ 6 ساعات
1373
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137154
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههه ..
.. هي صارت اقرد من قرد ...
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أحدث التعليقات
رااايق
ههههههههههههههههه*!!!
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اجل وجه العنز السوري هو من عينه ،، على شان كذا الكلب ينبح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
ارجع لحولك . كل شيء يرجع لاصله علشان ماعاد تقولين اني سعودية وتتلزقين بنا ✋
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