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فاهمين التحدي غلط
منذ 4 ساعات
1202
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 10141
منذ 22 دقيقة
فيه عقول مهويه **!! هههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137142
منذ 18 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه ..
.. معقولههههههههههههههه .......!!؟؟؟؟
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. ما شاء الله تبارك الله .. لا تسوي كذا وتصور ياالأخو .. التصوير والبث ماهو طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهيبيل ...
أبو محمد
أبو محمد ، مسالم .. أعقلوا بارك الله فيكم خلو المناقرة لغيركم .
ابو محمد 😎 ✍️
عالم تحب بث الآكاذيب دون التأكد من صحتهاا .. .. سالفة اللي يقول // مع الخيل يا شقراااااا ..
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