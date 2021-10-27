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كاس تكشف عن تطور جديد بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

منذ ساعتين
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كاس تكشف عن تطور جديد بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

نواف السالم (صدى):
أجلت محكمة كاس، للمرة الثالثة قرارها النهائي بشأن احتجاج نادي النصر ضد بيرسبوليس إلى يوم 26 نوفمبر القادم.

وكان النصر قدم في وقت سابق احتجاجًا ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي شهدت تأهل بيرسبوليس أمام النصر بركلات الترجيح.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض شكوى النصر في وقت سابق، ليقرر النصر تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا.

نادي النصر
شكوى
احتجاج
بيرسبوليس
محكمة كاس

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2832
منذ 25 دقيقة
احتجاج النصر طبعاً رجعو يثيرون الموضوع لذر الرماد في العيون ولأشغال جمهورهم وتسكيتهم عن الفشل،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. ما شاء الله تبارك الله .. لا تسوي كذا وتصور ياالأخو .. التصوير والبث ماهو طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهيبيل ...
أبو محمد
أبو محمد ، مسالم .. أعقلوا بارك الله فيكم خلو المناقرة لغيركم .
ابو محمد 😎 ✍️
عالم تحب بث الآكاذيب دون التأكد من صحتهاا .. .. سالفة اللي يقول // مع الخيل يا شقراااااا ..

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