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إعادة العلاقات مع الهلال.. إجراءات سيتخذها "الجمعان" في حال توليه إدارة النصر

منذ 40 دقيقة
1362
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إعادة العلاقات مع الهلال.. إجراءات سيتخذها "الجمعان" في حال توليه إدارة النصر

طلال الغامدي (صدى):

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية تولي محيسن الجمعان، منصب المدير التنفيذي لنادي النصر في حالة تمت إقالة حسين عبدالغمي بعد الجدل الكبير المثار حوله خلال الفترة الأخيرة.

وأوردت التقارير أنه في حالة تولي "الجمعان" هذا المنصب فسيعطي اهتمامًا خاصًا للاعبين المخضرمين والآخذ بارائهم في الجوانب الفنية والإدارية

كما يٌعرف عن "الجمعان" أخلاقه المثالية فيرجح أنه سيقوم بزيارات إنسانية إلى الهلال فسبق وأن قام بزيارة النجم خالد الزيلعي والنجم عبدالرحمن البيشي.

ومن المرجح أيضًا أن يستطيع "الجمعان" إعادة العلاقات الطيبة بين النصر والهلال بعيدًا عن التعصب الكروي أو مناوشات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

النصر
الهلال
حسين عبدالغني
خالد الزيلعي
محيسن الجمعان
إقالة حسين عبدالغني
التعصب الكروي

التعليقات

ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1308
منذ 28 دقيقة
وينك ياع.س.ع.تاخرت ملبسة لقب زي عاداتك,,,,,,,,,

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. .. الظاهر انها طمّلت الغماره ...
رااايق
ههههههههههههههههه *!!
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
رااايق
طااااعون **!!!

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