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قصة استشاري انتقل بنفسه من أبها إلى محايل لإنقاذ مريضة توقف قلبها عدة مرات

منذ ساعة
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قصة استشاري انتقل بنفسه من أبها إلى محايل لإنقاذ مريضة توقف قلبها عدة مرات

أبها (صدى):
استعرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير موقف نبيل قام به استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية ومشرف مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها ، الدكتور محمد الأحمري، بأن ينتقل بنفسه إلى مستشفى محايل العام في الساعة 1:30 صباحا من أجل إنقاذ حياة مريضة تعذر نقلها إلى المركز لخطورة حالتها الصحية وتوقف قلبها عدة مرات.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما استقبل مستشفى محايل العام مريضة في حالة إعياء شديد مع هبوط حاد في نبضات القلب، ما أدي إلى توقف القلب وعاد بعض عمل الإنعاش القلبي اللازم، وتقرر نقلها إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها إلا أن قلبها توقف عدة مرات.

وبادر "الأحمري" بالذهاب بنفسه إلى المستشفى لكي ينقذ حياة المريضة، وتم تركيب منظم ضربات قلب مؤقت، وتم ذلك بنجاح،ونقلت المريضة بعدها إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها لاستكمال الخطة العلاجية، وتحسنت حالتها بعدها، وغادرت المستشفى وأصبحت بصحة جيدة.

القلب
الصحة
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير
منطقة عسير
مستشفى محايل العام

التعليقات

القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 483
منذ ساعة
شكرا دكتور الاحمري على جهودك التي يفتخر بها الوطن والمواطن ان شاء الله في موازين اعمالك عمل جميل وطيب لايمكن لملمة الكلمات والتعبير المهم انت قدوه جزاك الله خير وكفى

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. .. الظاهر انها طمّلت الغماره ...
رااايق
ههههههههههههههههه *!!
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
رااايق
طااااعون **!!!

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