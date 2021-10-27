"صلاح" ليس بينهم.. استفتاء جديد للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية

وكالات (صدى):
أجرت صحيفة "ماركا" استفتاءً لمعرفة الأسماء المرشحة بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2021 حيث تصدر اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة المرشحين وحصل على نسبة تصويت 34%.
فيما جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، في المركز الثاني بحصوله على 26% من نسبة الأصوات، أما البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ في المركز الثالث بنسبة 11%.
ولم تتضمن القائمة اسم النجم المصري وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك على الرغم من تألقه الكبير خلال الفترة الأخيرة.
يٌذكر أن "ميسي" كان قد فاز بالكرة الذهبية 6 مرات أولها في 2009 وأخرها 2019 كما حقق في مشواره 38 لقبًا ما بين الأندية والمنتخبات وتوج في 2008 بذهبية الأولمبياد.