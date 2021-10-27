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"صلاح" ليس بينهم.. استفتاء جديد للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية

منذ 4 ساعات
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"صلاح" ليس بينهم.. استفتاء جديد للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية

وكالات (صدى):

أجرت صحيفة "ماركا" استفتاءً لمعرفة الأسماء المرشحة بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2021 حيث تصدر اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة المرشحين وحصل على نسبة تصويت 34%.

فيما جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، في المركز الثاني بحصوله على 26% من نسبة الأصوات، أما البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ في المركز الثالث بنسبة 11%.

ولم تتضمن القائمة اسم النجم المصري وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك على الرغم من تألقه الكبير خلال الفترة الأخيرة.

يٌذكر أن "ميسي" كان قد فاز بالكرة الذهبية 6 مرات أولها في 2009 وأخرها 2019 كما حقق في مشواره 38 لقبًا ما بين الأندية والمنتخبات وتوج في 2008 بذهبية الأولمبياد.

ريال مدريد
الكرة الذهبية
ليونيل ميسي
محمد صلاح
كريم بنزيما
روبرت ليفانوفسكي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10142
منذ 4 ساعات
محمد صلاح لأنه حمل الجنسية المصرية ما راح يرشحوة للجائزة **
لكن لو الجنسية أوربية كان حصل عليها من زمااان **!!!
ali
ali عدد التعليقات : 13
منذ ساعة
لانه عربي مسلم مستحيل يترشح للكره الذهبيه

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههه*!!!
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه من عقااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اجل وجه العنز السوري هو من عينه ،، على شان كذا الكلب ينبح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
ارجع لحولك . كل شيء يرجع لاصله علشان ماعاد تقولين اني سعودية وتتلزقين بنا ✋

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