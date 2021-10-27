نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ممثلة كويتية تهدد صديقاتها : تلبسين هدومي أنتي وأٌختك

منذ 25 دقيقة
258
1
بالفيديو.. ممثلة كويتية تهدد صديقاتها : تلبسين هدومي أنتي وأٌختك

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفنانة الكويتية سناء القطان فيديو جديد لها تٌهدد فيه صديقاتها بنشر فضائحهن في دٌبي .

وقالت سناء في الفيديو ” ياللي كنتي تبكين لأنك بعد ما تزوجتي كويتي ما لبستي روليكس ، واشتريت أنا لكي الروليكس ، نسيتي ريحتك الخايسة أنتي وأٌمك ” .

وأضافت القطان ، ” كنتي تلبسين هدومي أنتي وأٌختك ، لا تحاكون عني أنتي وياها .. المشكلة أنكم تدرون أن سناء القطان تدعسكم ”.

وتابعت:" كنتم ما في أحد تعزمونه إلا وأنا أكون موجوده عندكم ، وكنتم تقولون سناء القطان حبيبتنا وصحبتنا وما بتعمل دعاية لأحد إلا لما نقولها ، أقولك شيء أنتي وأختك أنتم أشكال غير نظيفة".

واختتمت سناء الفيديو قائلة لا تنسين دٌبي كٌله مصور اتقي شر الحليم إذا غضب ، أنا ساكته عنكم لأنكم آخر همي ، واحدة فيكم كانت تبكي لتتزوج كويتي .. وكنتي تهاوشين مع رجلك علشان خمسين دينار

دبي
كويتي
سناء القطان
الروليكس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137125
منذ 15 دقيقة
دعواكم دحوسه في دحوسه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
خادم عند حزب الشيطان وحسن زميرة ** لازم يرضيه ولا مافيه وزارة *** !!كلب يدور مصلحته*!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
دعواكم دحوسه في دحوسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ......
رااايق
طيب **!!!!

أخر الأخبار

إغلاق قناة تلفزيونية وإذاعة القرآن الكريم في تونس
إغلاق قناة تلفزيونية وإذاعة القرآن الكريم في تونس
منذ 5 دقائق 1092
قصة استشاري انتقل بنفسه من أبها إلى محايل لإنقاذ مريضة توقف قلبها عدة مرات
قصة استشاري انتقل بنفسه من أبها إلى محايل لإنقاذ مريضة توقف قلبها عدة مرات
منذ 7 دقائق 1093
بالفيديو والصور.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المنتخب الأولمبي السعودي والأوزبكي
بالفيديو والصور.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المنتخب الأولمبي السعودي والأوزبكي
منذ 13 دقيقة 1110
"صلاح" ليس بينهم.. استفتاء جديد للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية
"صلاح" ليس بينهم.. استفتاء جديد للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية
منذ 17 دقيقة 1106
10 وظائف شاغرة للجنسين في بلدية عنيزة
10 وظائف شاغرة للجنسين في بلدية عنيزة
منذ 21 دقيقة 1096
بالفيديو.. ممثلة كويتية تهدد صديقاتها : تلبسين هدومي أنتي وأٌختك
بالفيديو.. ممثلة كويتية تهدد صديقاتها : تلبسين هدومي أنتي وأٌختك
منذ 25 دقيقة 258
وزير الاستثمار: موسم الرياض سيجعل من العاصمة وجهة عالمية للرفاهية والفنون
وزير الاستثمار: موسم الرياض سيجعل من العاصمة وجهة عالمية للرفاهية والفنون
منذ 28 دقيقة 1101
الجوازات تدعو لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا لتسريع إجراءات الدخول
الجوازات تدعو لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا لتسريع إجراءات الدخول
منذ 30 دقيقة 1115
المالك: زيارة رئيس الحكام للاتحاد قبل مواجهة الحزم "غريبة"
المالك: زيارة رئيس الحكام للاتحاد قبل مواجهة الحزم "غريبة"
منذ 41 دقيقة 1214
بالفيديو.. ناهد السباعي: أنا عدوة الرجالة ومش بطيقهم
بالفيديو.. ناهد السباعي: أنا عدوة الرجالة ومش بطيقهم
منذ 44 دقيقة 268