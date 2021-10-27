بالفيديو.. ممثلة كويتية تهدد صديقاتها : تلبسين هدومي أنتي وأٌختك

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفنانة الكويتية سناء القطان فيديو جديد لها تٌهدد فيه صديقاتها بنشر فضائحهن في دٌبي .
وقالت سناء في الفيديو ” ياللي كنتي تبكين لأنك بعد ما تزوجتي كويتي ما لبستي روليكس ، واشتريت أنا لكي الروليكس ، نسيتي ريحتك الخايسة أنتي وأٌمك ” .
وأضافت القطان ، ” كنتي تلبسين هدومي أنتي وأٌختك ، لا تحاكون عني أنتي وياها .. المشكلة أنكم تدرون أن سناء القطان تدعسكم ”.
وتابعت:" كنتم ما في أحد تعزمونه إلا وأنا أكون موجوده عندكم ، وكنتم تقولون سناء القطان حبيبتنا وصحبتنا وما بتعمل دعاية لأحد إلا لما نقولها ، أقولك شيء أنتي وأختك أنتم أشكال غير نظيفة".
واختتمت سناء الفيديو قائلة لا تنسين دٌبي كٌله مصور اتقي شر الحليم إذا غضب ، أنا ساكته عنكم لأنكم آخر همي ، واحدة فيكم كانت تبكي لتتزوج كويتي .. وكنتي تهاوشين مع رجلك علشان خمسين دينار