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بالفيديو.. ناهد السباعي: أنا عدوة الرجالة ومش بطيقهم

منذ 44 دقيقة
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بالفيديو.. ناهد السباعي: أنا عدوة الرجالة ومش بطيقهم

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عن تجربة الهروب من حفل زفافها قبيل بدأه بـ 24 ساعة عقد القرآن الشرعي بواسطة مأذون، لافتة إلى إنها أخبرت والدتها بعدم الارتياح من الارتباط بهذا الزوج وطلبت منها الانصراف حيث كانتا متواجدتين في مدينة العين السخنة بمصر من أجل حفل الزفاف.

وأوضحت ناهد السباعي، أنها حصلت بعض المشاكل وقررت عدم الاستمرار في الزواج لرفضها العيش في مشاكل حتى ولو طفيفة، مضيفة: "كان عندي أمال مكنتش مستوعباها لكن أيقنت أن ماحدش ينفع يتغير إلا لما يكون هو عايز يتغير".

وأضافت بنبرة ساخرة عن صفات الرجل الذي تنوي الارتباط به، معبرة: "أنا مش بطيق الراجل أصلاً.. أنا عدوتهم"، فيما قالت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة ناهد السباعي: "لم أعترض على هروبها رغم أنه تم كتب الكتاب.. وقلتلها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله".

https://www.facebook.com/1796503060633817/posts/3110001759283934/

 

زواج
رجال
ناهد السباعي
فن ومشاهير

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10128
منذ 24 دقيقة
طيب **!!!!

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أحدث التعليقات

رااايق
خادم عند حزب الشيطان وحسن زميرة ** لازم يرضيه ولا مافيه وزارة *** !!كلب يدور مصلحته*!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
دعواكم دحوسه في دحوسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ......
رااايق
طيب **!!!!

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