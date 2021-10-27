لاعب الاتحاد يقترب من اللحاق بصفوف برشلونة

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر، صباح اليوم الأربعاء، أن نجم فريق الشباب لكرة القدم في نادي الاتحاد، عبد الرزاق عواجي، اقترب من إتمام انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني.
وكشف الإعلامي وليد عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن آخر مستجدات انضمام عبد الرزاق عواجي من الاتحاد إلى برشلونة.
وفي وقت سابق، قال وليد عمر أن برشلونة، طلب من ثلاثة نجوم في الاتحاد، خوض تجربة احترافية مع النادي الكاتالوني، قبل توقيع عقود رسمية؛ ليقول اليوم أن برشلونة، طلب عواجي فقط، من أجل السفر إلى كاتالونيا، حتى يجري امتحانًا ميدانيًا، أخيرًا، قبل انضمامه الرسمي إلى أكاديمية البارسا.